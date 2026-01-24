MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Wieland Josch
Bild: Wieland Josch
Musiklehrer Christian Uhlig stimmt den Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg beim Tag der offenen Tür ein.
Musiklehrer Christian Uhlig stimmt den Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg beim Tag der offenen Tür ein. Bild: Wieland Josch
An der Oberschule Halsbrücke gibt es auch eine Darts-AG.
An der Oberschule Halsbrücke gibt es auch eine Darts-AG. Bild: Wieland Josch
Bild: Wieland Josch
Bild: Wieland Josch
Musiklehrer Christian Uhlig stimmt den Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg beim Tag der offenen Tür ein.
Musiklehrer Christian Uhlig stimmt den Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg beim Tag der offenen Tür ein. Bild: Wieland Josch
An der Oberschule Halsbrücke gibt es auch eine Darts-AG.
An der Oberschule Halsbrücke gibt es auch eine Darts-AG. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Es knallt und summt gewaltig: In Freiberg und Halsbrücke präsentieren sich die Schulen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Tagen der offenen Türen wollen weiterführende Schule ihre Angebote an Viertklässler und deren Eltern vermitteln.

Die Frage, die sich die Eltern zahlreicher Viertklässler gerade stellen, ist: Auf welche weiterführende Schule soll mein Kind gehen? Oberschulen und Gymnasien unterbreiten dazu Angebote, die sie an Tagen der offenen Türen vorstellen. Dabei zischt, pufft, knallt und singt es derzeit an den Bildungseinrichtungen ganz ordentlich. Am Freitag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
06:15 Uhr
3 min.
Wie weiter nach der Grundschule?: Das Gymnasium Brand-Erbisdorf stellt sich vor
Das Bernhard-von-Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf.
Das Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf lädt für Freitag zum Tag des offenen Abends ein. Eltern und Schüler können sich vor Ort ein Bild über die Schule machen.
Mathias Herrmann
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
09.01.2026
1 min.
Wegen Wintersturm „Elli“: Tag der offenen Tür an der Oberschule Halsbrücke verschoben
Die Oberschule Halsbrücke hat ihren Tag der offenen Tür verschoben.
Der für Freitag geplante Tag der offenen Tür in Halsbrücke bei Freiberg findet später statt.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel