Es kracht und stinkt: Explosive Experimente beim Tag der offenen Tür in der Bergstadtschule Sayda im Erzgebirge

Freiberg
Beim Tag der offenen Tür in der Saydaer Oberschule kamen Interessierte, auch Viertklässler und ihre Eltern, mit Lehrern und Schülern ins Gespräch.
Chemie ist, was kracht und stinkt: Zum Tag der offenen Tür in der Bergstadtschule Sayda im Erzgebirge ist am Samstagvormittag eine Schaumexplosion gezeigt worden. Chemielehrer Sebastian Eisen und Helena Lorenz (13) aus Seiffen, Klasse 7 b, führten das Experiment vor. Bei einem Versuch mit Ethanol, also Brennspiritus, stand ein Tisch in Flammen....
