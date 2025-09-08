„Es wäre fatal“: Stadtrat fordert ein Bekenntnis zur Ortsumgehung Freiberg

Freiberg
Es sollte lediglich die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes beschlossen werden. Doch den Freiberger Stadträten fehlte ein wesentlicher Punkt in dem Papier.
Eine Ortsumgehung für Freiberg. Dieses Thema beschäftigt die Silberstadt seit geraumer Zeit. Ende Dezember werden es zwanzig Jahre, dass das damalige Straßenbauamt Chemnitz (heute Lasuv) die Planungen zur Genehmigung eingereicht hatte. Ein Planfeststellungsbeschluss erfolgte im Februar 2010, ein erster symbolischer Spatenstich acht Monate...
