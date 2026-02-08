Exklusive Stadtführung für Alleinreisende und Singles in Freiberg

Freiberg
Geschichte trifft auf Genuss: Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ durch die Freiberger Altstadt endet mit Eierschecke, Glühwein und einer Überraschung.
Eine Stadtführung für Alleinreisende und Singles bietet die Tourist-Info Freiberg für Sonntag, 15. Februar, an. Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ führt durch die Altstadt, informiert über Geschichte und verzichtet auf romantische Klischees, heißt es in der Ankündigung. Zum Abschluss gibt es Eierschecke, eine Überraschung und Glühwein in einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.