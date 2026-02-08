Exklusive Stadtführung für Alleinreisende und Singles in Freiberg

Geschichte trifft auf Genuss: Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ durch die Freiberger Altstadt endet mit Eierschecke, Glühwein und einer Überraschung.

Eine Stadtführung für Alleinreisende und Singles bietet die Tourist-Info Freiberg für Sonntag, 15. Februar, an. Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ führt durch die Altstadt, informiert über Geschichte und verzichtet auf romantische Klischees, heißt es in der Ankündigung. Zum Abschluss gibt es Eierschecke, eine Überraschung und Glühwein in einer...