Zum Abschluss der Stadtführung für Alleinreisende und Singles gibt es nicht nur Glühwein.
Zum Abschluss der Stadtführung für Alleinreisende und Singles gibt es nicht nur Glühwein. Bild: S. Straßberger
Freiberg
Exklusive Stadtführung für Alleinreisende und Singles in Freiberg
Redakteur
Von Holk Dohle
Geschichte trifft auf Genuss: Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ durch die Freiberger Altstadt endet mit Eierschecke, Glühwein und einer Überraschung.

Eine Stadtführung für Alleinreisende und Singles bietet die Tourist-Info Freiberg für Sonntag, 15. Februar, an. Die „Gemeinsam-Zeit-Tour“ führt durch die Altstadt, informiert über Geschichte und verzichtet auf romantische Klischees, heißt es in der Ankündigung. Zum Abschluss gibt es Eierschecke, eine Überraschung und Glühwein in einer...
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
08.02.2026
3 min.
Streusalz wird knapp – manche Kommunen kämpfen mit Engpässen
Streusalz wird knapp – manche Kommunen kämpfen mit Engpässen. (Archivbild)
Sachsens Streusalz-Vorräte schrumpfen wegen des eisigen und schneereichen Winters schneller als sonst. Was das für Kommunen und den Winterdienst bedeutet.
07.02.2026
4 min.
Neuer Trend im Erzgebirge: Mit dem Schlitten bequem den Hang hinauf
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An einigen Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler per Lift bergauf. Zwar bremst in Gelenau und Geyersdorf aktuell der fehlende Schnee – doch die Betreiber hoffen auf den nächsten Schneefall. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
unseren Mitarbeitern
12:00 Uhr
2 min.
Premiere in Freiberg: Pilgern und Bergbau im Kinopolis
Der Jakobsweg führt nach Santiago de Compostela: Im Kinopolis in Freiberg ist am 1. März „Pilgerkino“.
Ein preisgekrönter Kurzfilm, der die tiefgreifende Verbindung zwischen Pilgern und Bergbau verdeutlicht, wird erstmals in Freiberg gezeigt. Im Anschluss läuft ein Klassiker.
Holk Dohle
06.02.2026
1 min.
Freiberg wird immer beliebter: Stadt sucht neue Gästeführer
Die Anzahl der Stadtführungen hat 2025 erstmals die Marke von 680 überschritten. 11.509 Gäste erkundeten Freiberg.
Die steigende Nachfrage nach Stadtführungen in Freiberg schafft neue Chancen für Gästeführer. Neben einem Honorar lockt ein zünftiges Outfit.
Holk Dohle
08.02.2026
3 min.
Illegale Müllentsorgung treiben Kosten in Sachsens Kommunen
Reifen, Möbel und Bauschutt gehören zu den Abfällen, die häufig illegal in der Landschaft entsorgt werden (Archivbild)
Alte Autoreifen, Farbeimer und Elektroschrott belasten Sachsens Städte und Landkreise finanziell stark. Die Kosten für illegal entsorgten Müll steigen - und vielerorts nimmt das Problem weiter zu.
Mehr Artikel