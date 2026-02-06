Expertentalk und Kinokunst – „Tacheles“ in Freiberg zeigt Filme, die zum Reden anregen

Film ab, Mund auf: Bei „Tacheles“ im Kinopolis Freiberg werden Dokumentarfilme nicht nur geschaut, sondern gemeinsam diskutiert. Initiator Thomas Erler schafft damit Raum für echten Dialog.

Über Filme zu reden nach einem Kinobesuch, ist einer der schönsten Augenblicke, findet der Freiberger Kino-Mann Thomas Erler – ebenso wie Quentin Tarantino. Erler: „Wenn ich einen guten Film sehe, gehe ich gerne aus, esse ein Stück Kuchen und unterhalte mich darüber. Das ist so eine Art Tradition.“