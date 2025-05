Fahrradfahrer bei Kollision in Freiberg verletzt

Auch im Rechenberg-Bienenmühler Ortsteil Clausnitz gab es einen Polizeieinsatz. Dort waren zwei Pkw zusammengestoßen.

Freiberg, Clausnitz.

Zu zwei Unfällen musste die Polizei am Montagvormittag in der Region ausrücken. Gegen 9 Uhr war es am Forstweg in Freiberg zur Kollision zwischen einem Pkw Renault (Fahrerin: 65) und einem Fahrradfahrer (43) gekommen. Laut Polizei erlitt der Radfahrer dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 3000 Euro. Kurz nach 11 Uhr gab es einen Einsatz im Rechenberg-Bienenmühler Ortsteil Clausnitz. Eine 41-jährige Skoda-Fahrerin war laut Polizei auf der Dorfstraße (K 7737) aus Richtung Muldentalstraße unterwegs. Als sie die Hauptstraße (B 171) kreuzte, stieß der Skoda mit einem Ford (Fahrerin: 87) zusammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro. (fp)