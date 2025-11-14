Fahrradfahrer und Fußgängerin nach Zusammenstoß in Freiberg verletzt

Ein Mann und eine Frau mussten nach einem Zusammenstoß auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg medizinisch behandelt werden.
Nach einem Zusammenstoß auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Hauptstraße im Freiberger Süden haben sich am Donnerstag nach Einbruch der Dunkelheit ein Radfahrer und eine Fußgängerin Verletzungen zugezogen. Laut einem Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion geschah der Unfall gegen 17.20 Uhr. Der 69-jährige Fahrradfahrer wurde nach dem Zusammenstoß von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen stationär behandelt wurden. Die 65-jährige Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden. Zum Unfallhergang machte die Polizei keine näheren Angaben. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. (kru)