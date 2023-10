Familientag in Freiberg: Von Eisvergnügen bis Terra Mineralia

Ferienzeit ist Ausflugszeit: Auch in Mittelsachsen gibt es so einige lohnende Ziele, etwa die Terra Mineralia in Freiberg. Ein Tag in der Bergstadt vergeht rasch, wenn man Shoppen geht, Eis schleckt, Cappuccino trinkt und bunte Steine bewundert.

Ferien, die Kinder konnten es kaum erwarten. Zwei Wochen lang das tun, worauf sie Lust haben. Mit Freunden und Freundinnen treffen, Lesen, Lego spielen, chillen und – wichtig – ausschlafen. Und die anderen Dinge, die einem so einfallen. Wäre da nicht der Papa, der unbedingt einen Ausflug machen möchte, in die Terra Minerlia nach Freiberg,... Ferien, die Kinder konnten es kaum erwarten. Zwei Wochen lang das tun, worauf sie Lust haben. Mit Freunden und Freundinnen treffen, Lesen, Lego spielen, chillen und – wichtig – ausschlafen. Und die anderen Dinge, die einem so einfallen. Wäre da nicht der Papa, der unbedingt einen Ausflug machen möchte, in die Terra Minerlia nach Freiberg,...