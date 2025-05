Fans von dampfenden Loks sind am Wochenende nach Langenau eingeladen

Am Samstag und Sonntag veranstalten die Langenauer Eisenbahnfreunde ein Dampf- und Modellbahntreffen am und im Bahnhof Langenau (Sachsen). Was ist da los?

Die Langenauer Eisenbahnfreunde laden am Wochenende zum Dampf- und Modellbahntreffen zum Bahnhof Langenau (Sachsen) ein. Im Außengelände fahren auf einer personenbefördernden Gartenbahnanlage mit Echtdampf-Lokomotiven bespannte Personenzüge. Es gibt auch Lokomotiven zu sehen, die zum ersten Mal in Langenau Gast sind, kündigt Vereinschef...