Seit geraumer Zeit steht diese Gitarre stumm an Ort und Stelle. Bild: Ellis Kupfer
Seit geraumer Zeit steht diese Gitarre stumm an Ort und Stelle. Bild: Ellis Kupfer
Freiberg
Fasten-Tagebuch: Das Lied, das nie gespielt wurde
Redakteur
Von Ellis Kupfer
Am 1. Tag meines Besitzfastens geht es meiner Gitarre an den Kragen. Das selten benutzte Saiteninstrument war lange Hüter einer einsamen Zimmerecke - und jetzt?

Manchmal wünschte ich mir, ich sei ein ewiger Reisender. Ein Nomade, der sein Lager immer irgendwo anders aufschlägt und lediglich das Nötigste in einem Rucksack auf den Schultern und eine Gitarre vor dem Bauch trägt.
Mehr Artikel