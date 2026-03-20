Fasten-Tagebuch: Weniger auf Brettern

Freiberg
Am 23. Tag meines Besitzfastens trenne ich mich von 21 Bierdeckeln - weil fünf völlig ausreichen aus, um Kaffee und Tee von Möbeln zu trennen.
Meine heutigen Fastenobjekte: 21 Bierdeckel, geschenkt bekommen, nicht geklaut. Auch nicht geklaut sind die fünf übrigen Bierdeckel, die ich nicht weggebe. Verteilt auf meinem Schreibtisch, der Waschmaschine, dem Küchentresen, auf einem Fensterbrett und dem Wohnzimmertisch haben sie seit ihrem Umzug noch nie etwas anderes gesehen. Würde ich...
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