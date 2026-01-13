MENÜ
Feuerwehrleute rückten umsonst nach Naundorf aus – sahen aber einen tollen Sonnenaufgang.
Feuerwehrleute rückten umsonst nach Naundorf aus – sahen aber einen tollen Sonnenaufgang.
Freiberg
Fehlalarm auf der B 173 bei Naundorf: Statt Pkw-Brand nur Sonnenaufgang
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Feuerwehren Naundorf und Hilbersdorf rückten am Montagmorgen zu einem gemeldeten Pkw-Brand aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung aber nicht.

Ein Pkw-Brand auf der B 173 zwischen Naundorf und Hilbersdorf soll am Montag Anlass für einen Feuerwehreinsatz gewesen sein – vor Ort bestätigte sich das nicht. 7.33 Uhr alarmierte die Leitstelle die Ortsfeuerwehren Naundorf und Hilbersdorf. Sie rückten mit Hilfeleistungslöschfahrzeugen aus. Ein brennendes Auto wurde allerdings nicht...
