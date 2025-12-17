MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Odette Lamkhizni serviert im Gasthof Halsbach eine Gänsekeule.
Odette Lamkhizni serviert im Gasthof Halsbach eine Gänsekeule. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Susann Zwilling deckt einen Tisch im Restaurant „bei Zwillings“ in Hilbersdorf ein.
Susann Zwilling deckt einen Tisch im Restaurant „bei Zwillings“ in Hilbersdorf ein. Bild: Wieland Josch/Archiv
Das Restaurant und Café „Schwalbennest“ in Niederwiesa ist schon im Sommer ausgebucht.
Das Restaurant und Café „Schwalbennest“ in Niederwiesa ist schon im Sommer ausgebucht. Bild: Wieland Josch/Archiv
Mandy Kreisch ist die Leiterin des Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke.
Mandy Kreisch ist die Leiterin des Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke. Bild: Wieland Josch/Archiv
Odette Lamkhizni serviert im Gasthof Halsbach eine Gänsekeule.
Odette Lamkhizni serviert im Gasthof Halsbach eine Gänsekeule. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Susann Zwilling deckt einen Tisch im Restaurant „bei Zwillings“ in Hilbersdorf ein.
Susann Zwilling deckt einen Tisch im Restaurant „bei Zwillings“ in Hilbersdorf ein. Bild: Wieland Josch/Archiv
Das Restaurant und Café „Schwalbennest“ in Niederwiesa ist schon im Sommer ausgebucht.
Das Restaurant und Café „Schwalbennest“ in Niederwiesa ist schon im Sommer ausgebucht. Bild: Wieland Josch/Archiv
Mandy Kreisch ist die Leiterin des Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke.
Mandy Kreisch ist die Leiterin des Brauhaus am Bahnhof Halsbrücke. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Feiertage zwischen Freiberg und Flöha: So gefragt sind die Restaurants
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zieht es viele Familien in die Gaststätte. Jetzt einen Platz zu finden, ist nahezu unmöglich. Ein Gastwirt macht sogar ein Geheimnis um seine Buchungspraxis.

Für viele Familien sehen die Weihnachtstage ähnlich aus: Am 24. Dezember hockt man muckelig am Weihnachtsbaum, an den Feiertagen trifft man die Familie in der Gaststube. Doch einen Tisch zu ergattern ist nicht leicht. Oft sind sie schon Wochen, manchmal Monate vorher ausgebucht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
29.10.2025
3 min.
Mit Schmuck, Café und Leichtigkeit: Das Schmuckgeschäft „Silberton“ hat in Freiberg eine neue Adresse
Mit dem Café im „Silberton“ hat sich Ines Bergner einen Traum verwirklicht.
Veränderungen gehören auch zum Geschäftsleben. Das „Silberton“ war lange Zeit an der Moritzstraße zu finden. Nun ist es umgezogen und hat sich gleich mal ordentlich vergrößert.
Wieland Josch
04.12.2025
4 min.
Von Berlin ins Erzgebirge: Erstes vietnamesisches Restaurant in Olbernhau gut angenommen
Kieu Thi Hong Lan serviert nicht nur Speisen, sondern auch Cocktails.
Eine vietnamesische Familie hat Olbernhau für sich entdeckt. Sie hat eine Gaststätte mit Sushi-Bar und 95 Plätzen aufgebaut. Und es gibt schon wieder neue Pläne.
Michael Felber
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel