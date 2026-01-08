Fell-Ski im Trend: Große Nachfrage bei einzigem Skiverleih der Region Freiberg

Langlauffans finden bei Axel Eilenberger nicht nur Schuppen-Ski, sondern auch die innovativen Fell-Ski. Derzeit hat er mit Frau Sylke und seinem Mitarbeiter wetterbedingten Stress – positiven.

Langlauf erfreut sich großer Beliebtheit in Freiberg, gerade jetzt, wo Schnee liegt und zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf die Silberstadtloipe hergerichtet ist. Axel Eilenberger, Inhaber des Sportgeschäfts „Rucksachse“ in der Freiberger Petersstraße spürt aktuelle eine große Nachfrage nach Skiausrüstung. Er führt das Geschäft mit... Langlauf erfreut sich großer Beliebtheit in Freiberg, gerade jetzt, wo Schnee liegt und zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf die Silberstadtloipe hergerichtet ist. Axel Eilenberger, Inhaber des Sportgeschäfts „Rucksachse“ in der Freiberger Petersstraße spürt aktuelle eine große Nachfrage nach Skiausrüstung. Er führt das Geschäft mit...