Fell-Ski im Trend: Große Nachfrage bei einzigem Skiverleih der Region Freiberg

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Axel Eilenberger hat ein Sportgeschäft in der Freiberger Innenstadt und ist der einzige Händler, der Skiausrüstung verleiht.
Axel Eilenberger hat ein Sportgeschäft in der Freiberger Innenstadt und ist der einzige Händler, der Skiausrüstung verleiht. Bild: Cornelia Schönberg
Marcus Teschner arbeitet im Sportgeschäft Rucksachse in der Freiberger Petersstraße. Dort kann man Langlauf-, aber auch Snowboard und Abfahrtsskiausrüstung leihen.
Marcus Teschner arbeitet im Sportgeschäft Rucksachse in der Freiberger Petersstraße. Dort kann man Langlauf-, aber auch Snowboard und Abfahrtsskiausrüstung leihen. Bild: Cornelia Schönberg
Langlauf-Ski mit Fell sind der neueste Trend.
Langlauf-Ski mit Fell sind der neueste Trend. Bild: Cornelia Schönberg
Der Skiverleih befindet sich in der Freiberger Petersstraße, gegenüber der Alten Mensa. Zum Skiabholen kann man zum Beispiel am Obermarkt parken.
Der Skiverleih befindet sich in der Freiberger Petersstraße, gegenüber der Alten Mensa. Zum Skiabholen kann man zum Beispiel am Obermarkt parken. Bild: Cornelia Schönberg
Axel Eilenberger hat ein Sportgeschäft in der Freiberger Innenstadt und ist der einzige Händler, der Skiausrüstung verleiht.
Axel Eilenberger hat ein Sportgeschäft in der Freiberger Innenstadt und ist der einzige Händler, der Skiausrüstung verleiht. Bild: Cornelia Schönberg
Marcus Teschner arbeitet im Sportgeschäft Rucksachse in der Freiberger Petersstraße. Dort kann man Langlauf-, aber auch Snowboard und Abfahrtsskiausrüstung leihen.
Marcus Teschner arbeitet im Sportgeschäft Rucksachse in der Freiberger Petersstraße. Dort kann man Langlauf-, aber auch Snowboard und Abfahrtsskiausrüstung leihen. Bild: Cornelia Schönberg
Langlauf-Ski mit Fell sind der neueste Trend.
Langlauf-Ski mit Fell sind der neueste Trend. Bild: Cornelia Schönberg
Der Skiverleih befindet sich in der Freiberger Petersstraße, gegenüber der Alten Mensa. Zum Skiabholen kann man zum Beispiel am Obermarkt parken.
Der Skiverleih befindet sich in der Freiberger Petersstraße, gegenüber der Alten Mensa. Zum Skiabholen kann man zum Beispiel am Obermarkt parken. Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Fell-Ski im Trend: Große Nachfrage bei einzigem Skiverleih der Region Freiberg
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Langlauffans finden bei Axel Eilenberger nicht nur Schuppen-Ski, sondern auch die innovativen Fell-Ski. Derzeit hat er mit Frau Sylke und seinem Mitarbeiter wetterbedingten Stress – positiven.

Langlauf erfreut sich großer Beliebtheit in Freiberg, gerade jetzt, wo Schnee liegt und zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf die Silberstadtloipe hergerichtet ist. Axel Eilenberger, Inhaber des Sportgeschäfts „Rucksachse“ in der Freiberger Petersstraße spürt aktuelle eine große Nachfrage nach Skiausrüstung. Er führt das Geschäft mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
5 min.
Die Silberstadtloipe im Test: So gut rutscht es zwischen Freiberg und Brand-Erbisdorf
 12 Bilder
Reporterin Cornelia Schönberg hat am 5. Januar 2026 die Loipe in Freiberg getestet.
Die Silberstadtloipe vor den Toren Freibergs ist frisch gespurt. Dazu bilden Dutzende selbst gezogene Spuren ein Streckennetz. Einstieg, Strecke, Aussicht: Die „Freie Presse“ hat die Loipe getestet.
Cornelia Schönberg
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:00 Uhr
5 min.
Zwischen Spaß und Waldwirtschaft: Freibergs Silberstadtloipe nach einem Tag schon zerfahren
Teile der Silberstadtloipe sind schon wieder Geschichte: Holztransporte haben Vorrang im Freiberger Stadtwald.
So schön die gespurte Loipe in Freiberg am Montag noch war: Am Dienstag wurde sie im Wald von schweren Fahrzeugen überfahren. Muss das sein? Zwei Perspektiven darauf – und eine Ansage.
Cornelia Schönberg
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel