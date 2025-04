Festliches Konzert im Freiberger Dom: Bachs unbekannte Oratorien

Am 1. Mai, ab 17 Uhr erklingen im Freiberger Dom zwei eher unbekannte Werke von Bach. Auch bekannte Solisten sind dabei.

Freiberg.

Johann Sebastian Bachs unbekannte Oratorien – unter diesem Titel erklingen am 1. Mai, 17 Uhr im Freiberger Dom zwei Werke, die in ihrer Popularität zwar weit hinter dem weltbekannten Weihnachtsoratorium stehen, aber dennoch mit großer Festlichkeit aufwarten: das Oster- und das Himmelfahrtsoratorium. Der Freiberger Domchor wird von der Batzdorfer Hofkapelle begleitet. Dazu kommt ein Quartett renommierter Gesangssolisten: Die Leipziger Sopranistin Viola Blache war schon mehrfach in Freiberg. Auch die Altistin Annekathrin Laabs und der Bariton Clemens Heidrich sind regelmäßig im Dom zu hören. Der Tenor Sören Richter begann seine sängerische Laufbahn im Knabenchor Freiberg. Karten kosten im Vorverkauf zwischen 11 und 20 Euro, an der Abendkasse jeweils 2 Euro mehr. Sie sind an allen bekannten Vorverkaufskassen sowie online bei Reservix erhältlich. (fp)