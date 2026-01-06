Feuerwehr in Freiberg verhindert Schlimmeres: Unbekannter zündet Papiertonne hinter Tankstelle an

Brandstiftung in Freiberg: Teile der Fassade der Tankstelle wurden beschädigt. Die Polizei sucht den Brandstifter.

Ein Unbekannter hat in Freiberg in der Nacht zu Dienstag eine Papiertonne hinter einer Tankstelle an der Olbernhauer Straße in Brand gesetzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, soll sich der Vorfall gegen 2.15 Uhr ereignet haben. Das Feuer brach hinter dem Gebäude aus, in dem sich auch der Verkaufsraum befindet, berichtete...