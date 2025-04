Feuerwerkskörper in Wald bei Großhartmannsdorf gezündet: Feuerwehr verhindert Flächenbrand

Der beginnende Waldbrand konnte durch die Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Der Zugang zum Waldgebiet war ein Problem.

Großhartmannsdorf.

Einen beginnenden Waldbrand hat die Feuerwehr am Montagabend in Großhartmannsdorf schnell unter Kontrolle gebracht. Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In der Nähe der Plattenstraße brannte es im Wald an mehreren Stellen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr konnte die Brände demnach zügig löschen. Der Zugang zu den Brandstellen sei allerdings nur über einen schmalen Waldweg möglich gewesen, der durch das Fällen von Bäumen offenbar blockiert wurde, heißt es im Polizeibericht. Vor Ort seien Feuerwerkskörper sichergestellt worden, die mit der Brandstiftung im Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei ermittele gegen die unbekannten Täter wegen Brandstiftung und gehe ersten Spuren nach. (fp)