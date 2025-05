Finanzalarm bei der Feuerwehr: Weniger Geld für Mittelsachsens Wehren

Der Freistaat will im Haushaltplan an der Förderung für den Brandschutz sparen. Damit ist die Anschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen wie für Brand-Erbisdorf und Bobritzsch-Hilbersdorf infrage gestellt. Es regt sich Widerspruch.

Ob neue Fahrzeuge, Schutzausrüstung oder Ausbildung – Sachsens Landesregierung will an der Feuerwehr sparen. Und sorgt mit den Plänen für den Haushaltsentwurf für Unmut bei den Feuerwehrleuten, auch in Mittelsachsen. Gestrichen ist unter anderem der Ausbau der Landesfeuerwehrschule. Damit ist zu befürchten, dass weniger Feuerwehrleute für...