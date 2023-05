First Responder in Mittelsachsen: Soll es weitere Gruppen der schnellen Retter geben?

Sie helfen bei medizinischen Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes: In Mittelsachsen gibt es derzeit fünf First-Responder-Abteilungen in Halsbrücke, Eppendorf, Neuhausen, Voigtsdorf und Burgstädt. Das bestätigt Peggy Hähnel vom Landratsamt in Freiberg auf Anfrage von "Freie Presse". Weitere First-Responder-Gruppen sind derzeit offenbar...