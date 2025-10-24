Lebensrettende Exoten: Warum Großschirma eine besondere First-Responder-Einheit bekommt

Bei Lebensrettung geht es eigentlich um eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem gab es um die Installierung einer Lebensretter-Gruppe im Großschirmaer Stadtrat einige Diskussionen.

Es war keine ganz einfache Geburt: Großschirma verfügt jetzt über eine eigene First-Responder-Einheit. First Responder, das sind ehrenamtlich tätige Menschen, die, meist in ihrem Heimatort, als erste zu einem medizinischen Notfall kommen können, um erste Maßnahmen zu ergreifen, bis der medizinische Rettungsdienst eintrifft und übernimmt.