Floßbau, Samenbomben und Baumeister: Vier Tipps für die letzte Ferienwoche in Mittelsachsen

Die Angebote zum Lernen und Spaß haben werden auch in der letzten Woche vor dem Schulbeginn nicht weniger. Die „Freie Presse“ hat einige Vorschläge ausgewählt.

Kaum zu glauben, dass die Zeit schon wieder um ist, aber die letzte Woche der Sommerferien in Sachsen ist angebrochen. Kein Grund, Trübsal zu blasen, sondern vielmehr dafür, noch einmal so richtig die freien Tage zu genießen. Der Veranstaltungskalender in Mittelsachsen unterstützt dieses Ansinnen mit zahlreichen Angeboten.