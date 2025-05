Folk aus aller Herren Länder: Urtrunk spielt am Freitag im Erdalchimistenclub Freiberg auf

Die Band aus ehemaligen Studenten der Bergakademie liebt traditionelle Musik. Großbass-Flöte und Dudelsack erklingen.

Urtrunk, eine Folk-Band aus ehemaligen Studenten der TU Bergakademie Freiberg, spielt am Freitag, 23. Mai, 20 Uhr im Erdalchimistenclub (EAC), Agricolastraße 10a in Freiberg, auf. Im Jahr 1996 gegründet, spielt die Gruppe seit vielen Jahren in Clubs, bei Volksfesten und Familienfeiern auf. Sie lieben traditionelle Musik aus allen Ländern...