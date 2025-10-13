Frage an die Kandidaten zur OB-Wahl: Bekommt Freiberg wieder einen Finanzbürgermeister?

Klamme Kassen und noch kein neuer Oberbürgermeister. Doch wird diese Position reichen, um die Finanzen zu konsolidieren? Oder sollte es wieder einen Finanzbürgermeister geben?

Die einst so prall gefüllten Kassen der Silberstadt sind Ende 2026 leer. Für eine Leserin der „Freien Presse“ ergibt sich daraus eine wichtige Frage, die sie von den drei verbliebenen OB-Kandidaten beantwortet wissen möchte: „Ist angesichts der angespannten Haushaltslage geplant, das Amt des Finanzbürgermeisters der Stadt Freiberg wieder... Die einst so prall gefüllten Kassen der Silberstadt sind Ende 2026 leer. Für eine Leserin der „Freien Presse“ ergibt sich daraus eine wichtige Frage, die sie von den drei verbliebenen OB-Kandidaten beantwortet wissen möchte: „Ist angesichts der angespannten Haushaltslage geplant, das Amt des Finanzbürgermeisters der Stadt Freiberg wieder...