Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
OB-Kandidat Jens Uhlemann am Turmhof Hilfsstolln beim geplanten Mulderadweg.
OB-Kandidat Jens Uhlemann am Turmhof Hilfsstolln beim geplanten Mulderadweg. Bild: Wieland Josch
OB-Kandidat Jens Uhlemann am Turmhof Hilfsstolln beim geplanten Mulderadweg.
OB-Kandidat Jens Uhlemann am Turmhof Hilfsstolln beim geplanten Mulderadweg. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Was ist Ihr Geheimtipp in Freiberg, Herr Uhlemann?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Jens Uhlemann zog es dabei an den Weg entlang der Mulde.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Ich liebe die Natur. Hier an der Mulde vereint sie sich mit der Geschichte des Bergbaus. Man sollte für die Bürger der Stadt Orte erhalten und schaffen, wo sie die Natur erleben können.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:15 Uhr
4 min.
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Pudack?
Christian Pudack, OB-Kandidat eines Parteien- und Gruppenbündnisses, auf dem Försterberg im Freiberger Stadtteil Lößnitz.
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Christian Pudack schlug den Försterberg vor. Hier findet er Entspannung.
Wieland Josch
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
25.08.2025
4 min.
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Welche drei Emojis haben Sie für Freiberg, Herr Ittershagen?
Steve Ittershagen genießt den Blick auf Freiberg von der „Alten Elisabeth“ aus.
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Steve Ittershagen schlug die Haldenlandschaft „Alte Elisabeth“ vor.
Wieland Josch
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel