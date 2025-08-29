Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Was ist Ihr Geheimtipp in Freiberg, Herr Uhlemann?

Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Jens Uhlemann zog es dabei an den Weg entlang der Mulde.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt und warum haben sie ihn für das Treffen gewählt? Ich liebe die Natur. Hier an der Mulde vereint sie sich mit der Geschichte des Bergbaus. Man sollte für die Bürger der Stadt Orte erhalten und schaffen, wo sie die Natur erleben können.