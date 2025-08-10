Frauenstein: Auto mit vier Insassen kracht gegen zwei Bäume

Ein Pkw ist am Sonnabend zwischen Burkersdorf und Frauenstein von der Straße abgekommen.

Glück im Unglück hatte der 25-jährige Fahrer eines Pkw Toyota bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend. Wie die Polizei am Sonntag meldete, war das Auto gegen 14.40 Uhr auf der Zinnwalder Straße auf der Fahrt aus Richtung Burkersdorf in Richtung Frauenstein beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen...