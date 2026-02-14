MENÜ
Im Gemeindesaal Frauenstein wird ein Kammerkonzert mit Ulrich Thiem veranstaltet.
Im Gemeindesaal Frauenstein wird ein Kammerkonzert mit Ulrich Thiem veranstaltet.
Freiberg
Frauenstein: „Cello mit Pfiff“ – Kammerkonzert mit Ulrich Thiem
Von Farhad Salmanian
Cello trifft künstlerisches Pfeifen: Ulrich Thiem spielt am 15. Februar im Gemeindesaal Frauenstein (Markt 9). Eintritt frei, Kollekte erbeten.

Am Sonntag, 15. Februar, lädt die Kirchgemeinde Frauenstein zu einem Kammerkonzert in den Gemeindesaal (Markt 9) ein. Das teilte der Veranstalter mit. Unter dem Titel „Cello mit Pfiff – Musik für Pfeifen und Cello“ verbindet der Cellist Ulrich Thiem sein Instrument mit künstlerischem Pfeifen – einer Tradition, die bis in Renaissance und...
