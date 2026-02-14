Frauenstein: „Cello mit Pfiff“ – Kammerkonzert mit Ulrich Thiem

Freiberg
Cello trifft künstlerisches Pfeifen: Ulrich Thiem spielt am 15. Februar im Gemeindesaal Frauenstein (Markt 9). Eintritt frei, Kollekte erbeten.
Am Sonntag, 15. Februar, lädt die Kirchgemeinde Frauenstein zu einem Kammerkonzert in den Gemeindesaal (Markt 9) ein. Das teilte der Veranstalter mit. Unter dem Titel „Cello mit Pfiff – Musik für Pfeifen und Cello“ verbindet der Cellist Ulrich Thiem sein Instrument mit künstlerischem Pfeifen – einer Tradition, die bis in Renaissance und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.