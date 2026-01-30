MENÜ
Cellist und Sänger Ulrich Thiem präsentiert „Cello mit Pfiff“ in der Stadtkirche Frauenstein.
Cellist und Sänger Ulrich Thiem präsentiert „Cello mit Pfiff“ in der Stadtkirche Frauenstein.
Freiberg
Stadtkirche Frauenstein lädt im Februar zu Hausmusik und Kammerkonzert
Von Luisa Ederle
Zwei musikalische Nachmittage mit Hausmusik und Kammerkonzert finden im Februar im Gemeindesaal der Stadtkirche Frauenstein statt.

In der Stadtkirche Frauenstein werden im Februar zwei Konzerte im Gemeindesaal am Markt 9 veranstaltet. Am Sonntag, dem 1. Februar, beginnt um 16 Uhr ein Hausmusiknachmittag mit einem vielseitigen Programm von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Am 15. Februar, ebenfalls um 16 Uhr, präsentiert der Cellist Ulrich Thiem ein Kammerkonzert mit dem...
