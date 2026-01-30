Stadtkirche Frauenstein lädt im Februar zu Hausmusik und Kammerkonzert

Freiberg
Zwei musikalische Nachmittage mit Hausmusik und Kammerkonzert finden im Februar im Gemeindesaal der Stadtkirche Frauenstein statt.
In der Stadtkirche Frauenstein werden im Februar zwei Konzerte im Gemeindesaal am Markt 9 veranstaltet. Am Sonntag, dem 1. Februar, beginnt um 16 Uhr ein Hausmusiknachmittag mit einem vielseitigen Programm von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Am 15. Februar, ebenfalls um 16 Uhr, präsentiert der Cellist Ulrich Thiem ein Kammerkonzert mit dem...
