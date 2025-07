Frauenstein: Klaus Dieter Untch spielt in der Stadtkirche

Am Sonntag, 20. Juli, 16 Uhr erklingen auf der Kreuzbach-Orgel Musik von Johann Sebastian Bach und Orgelwerke aus Siebenbürgen.

Frauenstein.

Zu einem besonderen Orgel- und Improvisationskonzert an der Kreuzbach-Orgel (1873) lädt die Stadtkirche Frauenstein am Sonntag, 20. Juli 16 Uhr ein. Gastorganist ist der renommierte Musiker und Komponist Klaus Dieter Untch aus Siebenbürgen (Rumänien). Untch, ein langjähriger musikalischer Weggefährte von Kantor Peter Kleinert, ist seit über 15 Jahren regelmäßig im Erzgebirge zu Gast. In seinem Konzertprogramm bringt er Musik von Johann Sebastian Bach, Orgelwerke aus Siebenbürgen, eigene Kompositionen sowie Improvisationen zu Gehör. Untch erhielt seine erste Ausbildung im Orgelspiel durch seinen Vater, später bei namhaften Lehrern wie Hans Eckart Schlandt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (fp)