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Die St. Marien Apotheke in Freiberg blieb Montag geschlossen. Im Bild: Anke Tanneberger.
Die St. Marien Apotheke in Freiberg blieb Montag geschlossen. Im Bild: Anke Tanneberger. Foto: Eckardt Mildner
An der Tür zur Apotheke am Untermarkt weist ein Schild auf den Protesttag am Montag hin. Kunden zeigten Verständnis.
An der Tür zur Apotheke am Untermarkt weist ein Schild auf den Protesttag am Montag hin. Kunden zeigten Verständnis. Foto: Eckardt Mildner
Die St. Marien Apotheke in Freiberg blieb Montag geschlossen. Im Bild: Anke Tanneberger.
Die St. Marien Apotheke in Freiberg blieb Montag geschlossen. Im Bild: Anke Tanneberger. Foto: Eckardt Mildner
An der Tür zur Apotheke am Untermarkt weist ein Schild auf den Protesttag am Montag hin. Kunden zeigten Verständnis.
An der Tür zur Apotheke am Untermarkt weist ein Schild auf den Protesttag am Montag hin. Kunden zeigten Verständnis. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Apothekerin streikt – Wie reagieren die Kunden?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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23 Jahre ohne Honorarerhöhung sind genug, sagt Anke Tanneberger, und protestiert mit einem Schließtag. Was leistet eine Apotheke eigentlich - außer Medikamente zu verkaufen?

Am Montag erhielten Kunden in der St. Marien Apotheke nur dringend benötigte Medikamente am Notdienst-Fenster. Die Türen blieben zu. Streik bei Apothekerin Anke Tanneberger.
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