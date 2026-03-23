Freiberg: Apothekerin streikt – Wie reagieren die Kunden?

23 Jahre ohne Honorarerhöhung sind genug, sagt Anke Tanneberger, und protestiert mit einem Schließtag. Was leistet eine Apotheke eigentlich - außer Medikamente zu verkaufen?

Am Montag erhielten Kunden in der St. Marien Apotheke nur dringend benötigte Medikamente am Notdienst-Fenster. Die Türen blieben zu. Streik bei Apothekerin Anke Tanneberger. Am Montag erhielten Kunden in der St. Marien Apotheke nur dringend benötigte Medikamente am Notdienst-Fenster. Die Türen blieben zu. Streik bei Apothekerin Anke Tanneberger.