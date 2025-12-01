Freiberg ausgezeichnet: Familienfreundlich für Urlauber

In Freiberg können Familien einen schönen Urlaub haben, sagt die Tourismusagentur Sachsens. Was die Stadt für Kinder und Eltern bereithält und was neu dazugekommen ist.

Bali, San Francisco oder Taiwan sind sicherlich spannende Orte für einen Urlaub. Wer mit Kindern reist, wird sich anders orientieren. Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) empfiehlt dafür erneut Freiberg: Seit 2021 trägt die Stadt das Siegel „familienfreundliches Urlaubsziel". Im November wurde nicht nur das Zertifikat...