Freiberg: Auto überschlägt sich auf B 101

Zwei Personen sind bei dem Unfall verletzt worden und mussten ins Krankenhaus.

Freiberg.

Zwei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag, gegen 15.40 Uhr auf der B 101 in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte war ein Pkw Toyota von Großschirma aus in Richtung Kleinwaltersdorf unterwegs. Auf Höhe des Nonnenwaldes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Der Fahrer (58) und seine Beifahrerin (60) mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden und wurden stationär aufgenommen, teilte die Polizeidirektion weiter mit. Die Bundesstraße 101 war aufgrund des Unfalls zunächst kurzzeitig voll und anschließend bis etwa 18 Uhr halbseitig gesperrt. Konkrete Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor. (fp)