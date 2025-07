Freiberg: Baustelle sorgt für Chaos und Verwirrung

Eine großflächige Baustelle in Freiberg bringt derzeit den Verkehr rund um die Lessingstraße durcheinander. Falschfahrer, widersprüchliche Umleitungsschilder und Einbahnstraßen sorgen für Chaos.

Die neue Verkehrsführung in Freiberg wegen des Ausbaus der Kreuzung Lessingstraße/Friedeburger Straße sorgt derzeit für Verwirrung – und gefährliche Fehler. Lastwagen landen in Sackgassen, Autofahrer missachten Einbahnstraßen, und es kommt immer wieder zu brenzligen Situationen. Offenbar haben sich viele Fahrer noch nicht an die...