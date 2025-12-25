Freiberg: Bergwerkskatze Liesbeth hört sogar Vorlesungen

Seit neun Jahren streift Hauskatze Liesbeth über das Gelände der Reichen Zeche der TU Bergakademie Freiberg. Trotzdem wird die Freigängerin immer wieder für herrenlos gehalten und „gerettet“.

Wenn am ersten Weihnachtsfeiertag die Freiberger Straßen stiller werden, ist auf dem Gelände der Reichen Zeche trotzdem jemand unterwegs: Katze Liesbeth. Die getigerte Hauskatze gehört seit neun Jahren zum Forschungs- und Lehrbergwerk „Reiche Zeche" der TU Bergakademie Freiberg, erzählt Betriebsleiter Frank Reuter. Und sie hat in der...