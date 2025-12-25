MENÜ
Katze Liesbeth bei ihrem täglichen Spaziergang am Forschungs- und Lehrbergwerk Reiche Zeche der TU Bergakademie Freiberg.
Eine Bergwerkskatze: Liesbeth gehört einfach zum Forschungs- und Besucherbergwerk Reiche Zeche in Freiberg dazu.
Freigängerin Liesbeth genießt ihre Streifzüge über die Reiche Zeche in Freiberg sichtlich.
Auf Pirsch: Katze Liesbeth ist auf dem Areal des Forschungs- und Besucherbergwerks Reiche Zeche der TU Bergakademie Freiberg anzutreffen.
Das Steigerhaus des Forschungs- und Lehrbergwerks Reiche Zeche Freiberg erhielt extra für Liesbeth eine Katzenklappe.
Liesbeth bei ihrem Streifzug über die Reiche Zeche Freiberg am ersten Weihnachtsfeiertag.
Freiberg
Freiberg: Bergwerkskatze Liesbeth hört sogar Vorlesungen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Seit neun Jahren streift Hauskatze Liesbeth über das Gelände der Reichen Zeche der TU Bergakademie Freiberg. Trotzdem wird die Freigängerin immer wieder für herrenlos gehalten und „gerettet“.

Wenn am ersten Weihnachtsfeiertag die Freiberger Straßen stiller werden, ist auf dem Gelände der Reichen Zeche trotzdem jemand unterwegs: Katze Liesbeth. Die getigerte Hauskatze gehört seit neun Jahren zum Forschungs- und Lehrbergwerk „Reiche Zeche“ der TU Bergakademie Freiberg, erzählt Betriebsleiter Frank Reuter. Und sie hat in der...
Mehr Artikel