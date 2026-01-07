Frostmorgen in Freiberg: Minus 6 Grad an der Reichen Zeche gemessen

Im Stadtzentrum von Freiberg wurden am Dienstag zehn Zentimeter Schnee gemessen. Ein Jahr zuvor war die Schneeschicht 13 Zentimeter dick.

Puh, ist das kalt: Am Dienstag, 6. Januar 2026, um 7 Uhr sind in Freiberg minus 6 Grad Celsius gemessen worden. In den Vorjahren lagen die Temperaturen zur selben Zeit in der Bergstadt deutlich höher, so beispielsweise bei 9,4 Grad im vorigen Jahr oder bei 7 Grad 2023. Die Messungen stammen von der Wetterstation der TU Bergakademie Freiberg auf...