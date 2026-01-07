MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wetterstation des Forschungs- und Besucherbergwerks Reiche Zeche in Freiberg.
Die Wetterstation des Forschungs- und Besucherbergwerks Reiche Zeche in Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Die Wetterstation des Forschungs- und Besucherbergwerks Reiche Zeche in Freiberg.
Die Wetterstation des Forschungs- und Besucherbergwerks Reiche Zeche in Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Frostmorgen in Freiberg: Minus 6 Grad an der Reichen Zeche gemessen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stadtzentrum von Freiberg wurden am Dienstag zehn Zentimeter Schnee gemessen. Ein Jahr zuvor war die Schneeschicht 13 Zentimeter dick.

Puh, ist das kalt: Am Dienstag, 6. Januar 2026, um 7 Uhr sind in Freiberg minus 6 Grad Celsius gemessen worden. In den Vorjahren lagen die Temperaturen zur selben Zeit in der Bergstadt deutlich höher, so beispielsweise bei 9,4 Grad im vorigen Jahr oder bei 7 Grad 2023. Die Messungen stammen von der Wetterstation der TU Bergakademie Freiberg auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
25.12.2025
4 min.
Freiberg: Bergwerkskatze Liesbeth hört sogar Vorlesungen
Katze Liesbeth bei ihrem täglichen Spaziergang am Forschungs- und Lehrbergwerk Reiche Zeche der TU Bergakademie Freiberg.
Seit neun Jahren streift Hauskatze Liesbeth über das Gelände der Reichen Zeche der TU Bergakademie Freiberg. Trotzdem wird die Freigängerin immer wieder für herrenlos gehalten und „gerettet“.
Heike Hubricht
12:00 Uhr
2 min.
Bis zu minus 20 Grad in der Nacht: Doch zwischen Freiberg und dem Erzgebirge war es schon kälter
Bis zu minus 30 Grad wurden in Mittelsachsen schon gemessen - vor 70 Jahren.
Für viele Wetterstationen war der Dienstagmorgen die kälteste Zeit seit Jahren. Welche historischen Temperaturen wurden in der Region schon gemessen?
Johanna Klix
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
16:30 Uhr
3 min.
Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel