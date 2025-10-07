Freiberg: Briefwahlbüro zur Oberbürgermeisterwahl öffnet

Freiberg
Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg, die am 26. Oktober stattfindet, ist auch Briefwahl möglich. Das Wahlbüro dafür befindet sich im Rathaus und hat ab 13. Oktober bis 24. Oktober geöffnet. Zusätzlich steht das Briefwahlbüro für die Bearbeitung von Wahlscheinen in den Fällen von nicht zugegangenen Wahlscheinen am Samstag, 25....
