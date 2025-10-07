Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zur zweiten Runde bei der OB-Wahl in Freiberg ist auch Briefwahl möglich.
Zur zweiten Runde bei der OB-Wahl in Freiberg ist auch Briefwahl möglich. Bild: Robert Michael/dpa
Freiberg
Freiberg: Briefwahlbüro zur Oberbürgermeisterwahl öffnet
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg, die am 26. Oktober stattfindet, ist auch wieder Briefwahl möglich.

Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg, die am 26. Oktober stattfindet, ist auch Briefwahl möglich. Das Wahlbüro dafür befindet sich im Rathaus und hat ab 13. Oktober bis 24. Oktober geöffnet. Zusätzlich steht das Briefwahlbüro für die Bearbeitung von Wahlscheinen in den Fällen von nicht zugegangenen Wahlscheinen am Samstag, 25....
