Freiberg: Brücke nur zum Altweibersommer in Kleinwaltersdorf vorübergehend geöffnet

Freiberg
Zum Stadtteilfest in Kleinwaltersdorf wird die Brücke auf der Hainichener Straße geöffnet. Wie sieht es danach aus?
Gute Nachricht: Zum Stadtteilfest Altweibersommer in Kleinwaltersdorf am Wochenende wird die Verkehrsführung auf der Hainichener Straße vorübergehend verändert. Das teilt die Freiberger Stadtsprecherin Sandra Eberbach mit. Die Brücke auf der Hainichener Straße wird demnach am Festwochenende befahrbar sein. Diese temporäre Verkehrsfreigabe...
