Freiberg: Das sind Hänsel und Gretel

Mit Witz und Herz: Lindsay Funchal und Heain Youn haben zur Premiere der Oper „Hänsel und Gretel“ am Samstag am Mittelsächsischen Theater (MiT) in Freiberg die Titelrollen gespielt. Funchal war ein aufgewecktes Gretel, Youn ein nicht weniger fröhliches Hänsel. Die aus Brasilien stammende Sopranistin und die aus Südkorea stammende...