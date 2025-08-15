Freiberg: Debatte um Radfahr-Schutzstreifen neu entbrannt

In der Silberstadt sind auf dem Meißner Ring Radfahr-Markierungen entfernt worden. Das hat Diskussionen ausgelöst. Was sagen Experten dazu?

Der Unfall einer Radfahrerin auf der Chemnitzer Straße in Freiberg hat Diskussionen über die Sicherheit für Radfahrer neu entfacht. Die 59-Jährige war am 8. August von einer Fordfahrerin im Gegenverkehr offenbar übersehen worden, die mit ihrem Pkw nach links in die Anton-Günther-Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß war die Radlerin...