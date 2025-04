Freiberg: Domgemeinde und Domkantor Albrecht Koch erhalten den ersten Innovationspreis Kirchenmusik

Ausgezeichnet werden sie für ihr Projekt „Arvo Pärt: Passio – Passionsmusik vor dem verhüllten Altar des Domes“. Es wird am 12. April aufgeführt.

Freiberg.

Die Kirchgemeinde am Dom und Domkantor Albrecht Koch bekommen erstmals den Innovationspreis Kirchenmusik für Ihr Projekt „Arvo Pärt: Passio – Passionsmusik vor dem verhüllten Altar des Domes“. Das Konzertprojekt wird am 12. April aufgeführt. Der Domchor musiziert gemeinsam mit Auditiv-Vokal und Mitgliedern der Dresdner Kapellsolisten unter Leitung von Albrecht Koch vor dem mit dem Fastentuch „Ecce Homo“ des Chemnitzer Künstlers Michael Morgner verhüllten Altar eine der bedeutendsten Passionsvertonungen des 20. Jahrhunderts.

„Das Projekt greift die jahrhundertealte Tradition der Passionsmusiken auf und führt sie jedoch mit einer zeitgenössischen Passion fort. Dies geschieht in dem historischen Freiberger Dom, in welchem der Altar durch moderne Kunst verhüllt ist“, erklärte Landeskirchenmusikdirektor Burkhard Rüger. Für Koch ist der Preis auch eine Würdigung seiner Arbeit: „Ich habe seit vielen Jahren Freude daran, unsere historischen Silbermann-Orgeln und unsere traditionelle Kirchenmusik in neue Kontexte zu setzen. Die Neugier, über den Tellerrand zu schauen und die Motivation, neue Kooperationen mit anderen Künstlern und Künsten zu suchen, bringt immer wieder spannende Projekte zu Tage“, sagt er.

Die Landeskirche Sachsens lobte 2024 erstmals einen Innovationspreis Kirchenmusik aus. Er ist mit 5000 Euro dotiert. (fp)