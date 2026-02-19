MENÜ
Das DRK warnt vor Hausürgeschäften (Symbolfoto) mit falschen Rotkreuz-Leuten. Bild: www.fotex.de/Archiv
Das DRK warnt vor Hausürgeschäften (Symbolfoto) mit falschen Rotkreuz-Leuten. Bild: www.fotex.de/Archiv
Freiberg
Freiberg: DRK warnt vor falschen Rotkreuz-Mitarbeitern
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
0:00 Anhören

Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz warnt vor Haustürwerbung und dubiosen Angeboten. Was ist da los?

Den DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz erreichten in jüngster Zeit vermehrt Nachfragen zu dubiosen Haustürgeschäften durch Personen, die sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Organisation ausgaben. Das teilt der Verein jetzt mit. Diese Personen erwecken in entsprechender Dienstkleidung den Anschein, im Sinne einer gemeinnützigen...
