Freiberg: DRK warnt vor falschen Rotkreuz-Mitarbeitern

Freiberg
Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz warnt vor Haustürwerbung und dubiosen Angeboten. Was ist da los?
Den DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz erreichten in jüngster Zeit vermehrt Nachfragen zu dubiosen Haustürgeschäften durch Personen, die sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Organisation ausgaben. Das teilt der Verein jetzt mit. Diese Personen erwecken in entsprechender Dienstkleidung den Anschein, im Sinne einer gemeinnützigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.