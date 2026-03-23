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Beim „Ladengeflüster“ gibt es Einblicke hinter die Ladentheken in Freiberg.
Beim „Ladengeflüster“ gibt es Einblicke hinter die Ladentheken in Freiberg. Symbolfoto: Simone Zeh
Beim „Ladengeflüster“ gibt es Einblicke hinter die Ladentheken in Freiberg.
Beim „Ladengeflüster“ gibt es Einblicke hinter die Ladentheken in Freiberg. Symbolfoto: Simone Zeh
Freiberg
Freiberg: Entdeckertour „Ladengeflüster“ – Treffpunkt Schloßplatz
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Beim „Ladengeflüster“ öffnen Geschäfte wieder ihre Türen: Die Tour bietet Einblicke hinter die Ladentheken – inklusive Geschichten und Tipps.

Die Entdeckertour „Ladengeflüster“ führt am Donnerstag, 26. März, durch die Freiberger Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnt die sechste Auflage um 17.30 Uhr an der Tourist‑Info am Schloßplatz. Stationen sind „Fliege52“ an der Burgstraße, der Weltladen an der Thielestraße und die Postfiliale in der Gerberpassage....
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