Freiberg: Entdeckertour „Ladengeflüster“ – Treffpunkt Schloßplatz

Beim „Ladengeflüster“ öffnen Geschäfte wieder ihre Türen: Die Tour bietet Einblicke hinter die Ladentheken – inklusive Geschichten und Tipps.

Die Entdeckertour „Ladengeflüster“ führt am Donnerstag, 26. März, durch die Freiberger Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnt die sechste Auflage um 17.30 Uhr an der Tourist‑Info am Schloßplatz. Stationen sind „Fliege52“ an der Burgstraße, der Weltladen an der Thielestraße und die Postfiliale in der Gerberpassage....