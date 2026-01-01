MENÜ
Weihnachtsbäume werden in Freiberg seit Jahren kostenlos von der Stadt entsorgt.
Weihnachtsbäume werden in Freiberg seit Jahren kostenlos von der Stadt entsorgt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Freiberg entsorgt Weihnachtsbäume kostenlos
Von Steffen Jankowski
Die Stadtverwaltung bietet den Service seit Jahren an. Was ist zu beachten?

Ausrangierte Weihnachtsbäume werden in Freiberg und den Stadtteilen Zug, Kleinwaltersdorf und Halsbach am 8. und 9. Januar sowie am 22. und 23. Januar kostenfrei entsorgt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, sind die Bäume dafür an den Sammelplätzen der DSD-Altglassammelcontainer abzulegen.
