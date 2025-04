Freiberg: Eröffnung des Purple Path per Radtour in die Kulturhauptstadt-Region

Der Freiberger TSV 92 startete am Sonnabendvormittag in die 75-Kilometer-Runde zu den Purple-Path-Stationen in Freiberg, Heinichen, Flöha und Oederan.

Mit dem Start der Rad-Kultour begann am Sonnabendvormittag das Purple Path-Eröffnungswochenende. Los ging es am Silberbrocken-Trashstone auf dem Freiberger Lomonossov-Platz. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger begrüßte die Radler der sportlichen Runde über 75 Kilometer und schickte sie weiter in die Kulturhauptstadt-Region nach...