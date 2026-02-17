MENÜ
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
Freiberg
Freiberg: Familienführung im Museum – Termin im Februar
Von Farhad Salmanian
Detektivblick in der Sonderausstellung: Das Stadtmuseum lädt Familien in den Ferien noch zu einer Führung ein. Teilnahme im Eintritt, Anmeldung nötig.

In den Winterferien bietet das Stadt‑ und Bergbaumuseum in Freiberg noch eine Familienführung durch die Sonderausstellung an. Das teilte das Museum mit. Die Führung findet ab 14 Uhr statt – am Mittwoch, 18. Februar. Dabei erfahren Familien, wer Kurfürst August war und welche enge Verbindung ihn mit Freiberg verband. Zu sehen sind Objekte...
