Freiberg: Feuerwehreinsatz an der Tschaikowskistraße

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in Freiberg gegen bislang unbekannte Täter. Der Verdacht: Brandstiftung

Die Morgenstunden am 17. Oktober sind bei der Feuerwehr in Freiberg nicht ohne Alarmierung gewesen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, mussten die Einsatzkräfte auf einen Brand reagieren, der an der Tschaikowskistraße entstanden war. Laut Information blieb es jedoch nicht bei diesem einen Brandherd. So mussten sich Feuerwehr und Polizei zu gleich...