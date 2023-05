Freiberg: Frau bei Unfall auf Parkplatz eines Einkaufszentrums leicht verletzt

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße in Freiberg ist am Dienstag gegen 11 Uhr eine 55-jährige Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 64-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und dabei gegen einen Einkaufswagen gestoßen. Der Einkaufswagen wiederum...