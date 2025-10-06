Freiberg: Gedenken für Opfer der Bombardierung

Die Jakobikirche wird zum Ort des Erinnerns an die Opfer von Krieg. Donatsfriedhof als Areal stillen Gedenkens.

Freiberg.

Am Dienstag, 7. Oktober, wird auf vielfältige Weise den Opfern der Bombardierung von Freiberg gedacht. Laut Information werden Superintendentin Hiltrud Anacker und die Stadt Freiberg um 12.30 Uhr in die Jakobikirche zu einer Andacht mit Musik, Gebet und Segen einladen. Rainer Frommann, Überlebender des Bombenangriffs, wird vom Besuch in Coventry und von der Friedensarbeit berichten. Im Anschluss lädt die Stadt zum Gang auf den Donatsfriedhof ein, wo ab 13 Uhr ein stilles Gedenken an der Grab- und Gedenkstätte für die Opfer des Bombenangriffs geplant ist. Zudem ist eine Gedenkminute vorgesehen, und Schüler der Oberschule „Clara-Zetkin“ stellen mit Rainer Frommann ein Zeitzeugen-Projekt vor. (reu)