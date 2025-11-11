Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Martinstag in Freiberg-Friedeburg: Paulina Henschel mit Isabella (6) und Sophia (8).
Beim Martinstag in Freiberg-Friedeburg: Paulina Henschel mit Isabella (6) und Sophia (8). Bild: E. Mildner
Freiberg
Freiberg: Generationen feiern gemeinsam: Martinstag in Friedeburg
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Ein schönes Beispiel: Die Kinder der Freiberger Kita „Kibu“ feiern mit den Senioren des Hauses „Johanna Rau“ und dem Vorstand der Gartensparte „Waldfrieden“ den Martinstag.

Mit bunten Lampions, leuchtenden Augen und vielen Gästen hat die Kindertagesstätte „Kibu“ am Dienstag, 11. November, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses „Johanna Rau“ der Seniorenheime Freiberg den Martinstag gefeiert. Im Garten der Senioreneinrichtung im Stadtteil Friedeburg lauschten die rund 250 Gäste aus allen...
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
09.10.2025
3 min.
Neue Sporthalle im Stadtteil Friedeburg? Was die Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg dazu sagen
Auf dem ehemaligen Kita-Gelände könnte eine neue Sporthalle entstehen.
Die Sporthallen an den Schulen im Stadtteil Friedeburg sind nicht mehr zeitgemäß. Sanieren oder gleich eine große neue bauen? Diskutiert wird schon lange. Welche Ansichten haben die OB-Kandidaten?
Wieland Josch
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
16:00 Uhr
2 min.
Angehende Erzieher gestalten mit Freiberger Kindern bunten Martinstag
In Freiberg werden angehende Erzieher ausgebildet. Die neuen Azubis haben den Umgang mit kleinen Kindern gleich ganz praktisch geübt.
Cornelia Schönberg
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
