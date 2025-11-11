Freiberg: Generationen feiern gemeinsam: Martinstag in Friedeburg

Ein schönes Beispiel: Die Kinder der Freiberger Kita „Kibu“ feiern mit den Senioren des Hauses „Johanna Rau“ und dem Vorstand der Gartensparte „Waldfrieden“ den Martinstag.

Mit bunten Lampions, leuchtenden Augen und vielen Gästen hat die Kindertagesstätte „Kibu" am Dienstag, 11. November, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses „Johanna Rau" der Seniorenheime Freiberg den Martinstag gefeiert. Im Garten der Senioreneinrichtung im Stadtteil Friedeburg lauschten die rund 250 Gäste aus allen...