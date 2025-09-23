Freiberg: Gestohlene Maus an der Silberweg-Figur Kurfürstin Anna wird ersetzt

Freiberg
Nach dem Diebstahl der Bronze-Maus an der beliebten Silberweg-Figur Kurfürstin Anna in Freiberg sorgte kurzzeitig eine Plastikmaus für Schmunzeln.
Kurfürstin Anna wartet weiter auf ihre Maus – zumindest auf die echte. Kurzfristig sprang eine Variante aus Plastik ein: Ein Witzbold setzte das Stofftier aufs Podest der Silberstadt-Figur. Der Hintergrund ist leider weniger lustig: Die kleine Bronze-Maus wurde Mitte Juni gewaltsam abgerissen. Entdeckt wurde der Verlust am 14. Juni. Geblieben...
