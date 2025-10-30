„Unser Herzensprojekt“: Maus von Kurfürstin Anna in Freiberg ist wieder da

Freiberg
Die Silberweg-Figur Kurfürstin Anna ist wieder komplett: Nach dem Diebstahl im Juni wurde eine neue, von Jördis Meister entworfene Maus montiert. Und die kleine Skulptur hat ein neues Detail.
Gute Nachrichten vom Freiberger Silberweg: Die Bronze-Figur der Kurfürstin Anna ist seit Donnerstag wieder vollständig. Auf dem Bücherstapel neben der einstigen sächsischen Landesmutter sitzt nun wieder eine kleine Maus – jenes liebevolle Detail, das in den vergangenen Monaten gefehlt hatte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.