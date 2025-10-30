Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Figur der Kurfürstin Anna in Freiberg hat ihre Maus wieder. Im Bild Künstlerin Jördis Meister aus Possendorf.
Die Figur der Kurfürstin Anna in Freiberg hat ihre Maus wieder. Im Bild Künstlerin Jördis Meister aus Possendorf. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Unser Herzensprojekt“: Maus von Kurfürstin Anna in Freiberg ist wieder da
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die Silberweg-Figur Kurfürstin Anna ist wieder komplett: Nach dem Diebstahl im Juni wurde eine neue, von Jördis Meister entworfene Maus montiert. Und die kleine Skulptur hat ein neues Detail.

Gute Nachrichten vom Freiberger Silberweg: Die Bronze-Figur der Kurfürstin Anna ist seit Donnerstag wieder vollständig. Auf dem Bücherstapel neben der einstigen sächsischen Landesmutter sitzt nun wieder eine kleine Maus – jenes liebevolle Detail, das in den vergangenen Monaten gefehlt hatte.
